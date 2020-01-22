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22.01.20 07:36

Найманці РФ за добу тричі обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

22 січня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Найманці РФ за добу тричі обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 22 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Два обстріли по наших позиціях зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік населеного пункту Красногорівка – зі стрілецької зброї; поруч з Водяним – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Один обстріл по наших позиціях відкривався неподалік населеного пункту Зайцеве, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Противник застосував міномети калібру 82-мм – 4 міни, станковий протитанковий гранатомет – 3 постріли, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю", - йдеться у звіті.

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Учора, 21 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Найманці РФ за добу тричі обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС 01

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