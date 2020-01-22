Держава віддасть стайні і свиноферми приватним підприємцям, щоб ліквідувати корупційні ризики, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив на нараді з представниками державних підприємств, інформує пресслужба уряду, передає Цензор.НЕТ.

Глава Кабміну впевнений, що їхній продаж дозволить підвищити ефективність підприємств державного сектору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук доручив переглянути зарплату державних топменеджерів

"Зараз до таких активів належать стайні, свиноферми та інші. Вони заважають компаніям працювати, не приносять прибутків і створюють передумови для корупції. Ми ліквідуємо ці корупційні ризики", - сказав Гончарук.

У ході наради він також доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства завершити роботу і фіналізувати пропозиції щодо підготовки державних замовлень на підприємства.

Також читайте: Ми ще не до всіх дотягнулися, - Гончарук про корупційні схеми

За словами прем’єр-міністра, Фонд державного майна має вибудовувати спроможності для залучення інвестицій шляхом продажу приватним інвесторам тих об’єктів, які є збитковими та нестратегічними для країни.