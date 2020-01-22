Іран має відправити чорні скриньки літака МАУ до Франції, - Трюдо

Надіслати бортові самописці збитого в Ірані українського лайнера до Франції вимагає прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Трюдо наголосив, що в Ірані немає обладнання, необхідного для розшифровки записів чорних скриньок.
За його словами, сформувався широкий міжнародний консенсус, що вони мають бути відправлені до Франції. Трюдо пообіцяв продовжити тиснути на Іран, щоб це було зроблено.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.