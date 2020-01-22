Іран має відправити чорні скриньки літака МАУ до Франції, - Трюдо

Надіслати бортові самописці збитого в Ірані українського лайнера до Франції вимагає прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Трюдо наголосив, що в Ірані немає обладнання, необхідного для розшифровки записів чорних скриньок.

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За його словами, сформувався широкий міжнародний консенсус, що вони мають бути відправлені до Франції. Трюдо пообіцяв продовжити тиснути на Іран, щоб це було зроблено.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.