Водії зможуть сплатити штрафи за порушення ПДР через смартфон

Про це йдеться в повідомленні на сторінці онлайн-сервісу державних послуг "Дія", передає Цензор.НЕТ.

До цифрових водійський посвідчень, техпаспорта, автоцивілки розробники мобільного додатка "Дія" додадуть можливість сплати штрафів онлайн.

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Згідно з повідомленням, водії за допомогою мобільного додатку "Дія" зможуть перевіряти наявність штрафів і сплачувати їх.

У додатку будуть з'являтися повідомлення про штрафи, виписані патрульними на місці зупинки автомобіля, і зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки.