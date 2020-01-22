Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
22.01.20 08:40

Водії зможуть сплатити штрафи за порушення ПДР через смартфон

За допомогою мобільного додатка "Дія - Державні послуги онлайн" водії зможуть сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Водії зможуть сплатити штрафи за порушення ПДР через смартфон

Про це йдеться в повідомленні на сторінці онлайн-сервісу державних послуг "Дія", передає Цензор.НЕТ.

До цифрових водійський посвідчень, техпаспорта, автоцивілки розробники мобільного додатка "Дія" додадуть можливість сплати штрафів онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулого року за перевищення швидкості водіїв оштрафували майже на 100 млн грн, - патрульна поліція

Згідно з повідомленням, водії за допомогою мобільного додатку "Дія" зможуть перевіряти наявність штрафів і сплачувати їх.

У додатку будуть з'являтися повідомлення про штрафи, виписані патрульними на місці зупинки автомобіля, і зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки.

Водії зможуть сплатити штрафи за порушення ПДР через смартфон 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100