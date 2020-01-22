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22.01.20 10:02

Разумков з робочою поїздкою відвідає Херсонську, Миколаївську та Одеську області

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков протягом 22-23 січня побуває з робочою поїздкою в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Разумков з робочою поїздкою відвідає Херсонську, Миколаївську та Одеську області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламента.

Зазначається, що спікер у середу візьме участь в офіційних заходах з нагоди Дня Соборності України в Херсонській області, відвідає Херсонську державну морську академію і підприємство "Данон Дніпро".

Під час поїздки в Миколаївську область заплановано відвідання державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" і філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

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23 січня Разумков відвідає Одеську область, де побуває у військово-морському ліцеї ім.Володимира Безкоровайного, Одеському національному університеті ім.Мечникова, а також ознайомиться з роботою підприємств "Контейнерний термінал Одеса" і "Телекарт-Прилад".

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