Працюємо над проєктом "Електронна акцизна марка", він заощадить бізнесу і державі багато грошей і часу, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Зараз в Україні до 50% алкоголю продається "в чорну". Це велика проблема. З одного боку, це загроза здоров'ю українців. З іншого — колосальні збитки для бюджету (5-10 млрд грн на рік) та розсадник корупції", - зазначив Дубілет.

За його словами, проблема з акцизними марками в тому, що їх масово підробляють. Однак в Кабміні вже розробили план, як з цим боротися.

"Ідея проста. Ми будемо наносити на звичайні акцизні марки штрих-код, який зчитується стандартними для магазинів пристроями. Інформацію про ці штрих-коди не потрібно буде передавати в окрему систему, а лише "пікати" у касовий чек, як звичайний товар. Виходить, що ця система не вимагатиме від бізнесу нового обладнання. А державі не потрібно буде створювати окрему ІТ-систему, а буде достатньо правильно працювати з інформацією, яка передається в касові чеки. Таким чином, у нас досить швидко може запрацювати система, яка "активує" і "деактивує" акцизні марки", - розповів Дубілет.

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Міністр зазначив, що це дозволить створити простий мобільний додаток (або чат-бот), яким податківці і громадяни зможуть сканувати акцизні марки і перевіряти їх достовірність. Втім, навіть без цього додатка система приведе до скорочення чорного ринку.



