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22.01.20 10:35

"Це плювок усім живим у спини і неповага до загиблих героїв", - Сенцов про призначення ексадвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР

Колишній політв'язень Олег Сенцов до Дня Соборності України розкритикував призначення ексадвоката утікача Віктора Януковича Олександра Бабікова першим заступником голови ДБР.

"Це плювок усім живим у спини і неповага до загиблих героїв", - Сенцов про призначення ексадвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні День Соборності України, свято об’єднання нашої держави. Сьогодні день, коли на Майдані загибла перша людина з Небесної Сотні. Для мене це однаково важливі речі", - йдеться в повідомленні.

Сенцов наголосив, що українці об'єднувалися заради одного - свободи.

"Тому що Сергій Нігоян загинув за те саме. Тому що ми робили революцію та воювали з ворогом саме за це. А зараз влада вітає головного супротивника України зі святами та призначає керувати справою розстрілу мітингувальників адвоката Януковича. Це плювок усім живим у спини і неповага до загиблих героїв. Тим, хто готовий об’єднуватися навколо головного - свободи, а не лише чистих тротуарів", - наголосив Сенцов.

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.

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Це плювок усім живим у спини і неповага до загиблих героїв, - Сенцов про призначення ексадвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР 01

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