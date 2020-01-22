Попереду довга дорога до миру, - голова ОБСЄ Рама про Донбас

Після завершення дводенного візиту до Україні він закликав активізувати зусилля з метою пошуку мирного врегулювання кризи в Україні і навколо неї, яку він назвав найбільш гострою проблемою безпеки і стабільності в Європі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Сприяння мирному урегулюванню - це першочерговий пріоритет албанського головування в ОБСЄ у 2020 році", - заявив Рама і додав, що саме з цієї причини він вирішив здійснити свій перший офіційний візит як голови ОБСЄ до України.
Рама привітав рішучі заходи, які здійснюються керівництвом України на шляху мирного урегулювання конфлікту. Він налаштований активно сприяти забезпеченню дотримання принципів і обов'язків ОБСЄ, а також повної реалізації Мінських угод усіма сторонами.
"Попри успішне поновлення зобов'язань стосовно режиму припинення вогню, усе ще трапляються жертви серед цивільного населення. Це має припинитися. В першу чергу, нашою метою має бути забезпечення повного і стійкого режиму припинення вогню. У 2020 році ми спробуємо покращити безпекову ситуацію і повсякденне життя людей, що живуть у постраждалих від конфлікту районах", - наголосив Рама.
Також він здійснив візит на схід України, щоб отримати безпосереднє ознайомлення з безпековою і гуманітарною ситуацією в уражених конфліктом районах на сході України. Зокрема, оглядаючи відремонтований у Станиці Луганській міст, він сказав, що це є "чудовою ілюстрацією того, що може досягнути політична воля, і як покращена ситуація з безпекою та полегшене важке становище людей нероздільно пов'язані між собою".
Голова ОБСЄ висловив рішучу підтримку зусиллям у "нормандському форматі" та Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
"Відновлення діалогу і результати "нормандського саміту" - це кроки у правильному напрямку. Однак багато чого ще доведеться здійснити. Попереду довга дорога до тривалого миру. Мій спеціальний представник в Україні і Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау вивчатиме як найкраще у подальшому просувати процес", - сказав Рама.