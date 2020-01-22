Попереду довга дорога до миру, - голова ОБСЄ Рама про Донбас

Після завершення дводенного візиту до Україні він закликав активізувати зусилля з метою пошуку мирного врегулювання кризи в Україні і навколо неї, яку він назвав найбільш гострою проблемою безпеки і стабільності в Європі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сприяння мирному урегулюванню - це першочерговий пріоритет албанського головування в ОБСЄ у 2020 році", - заявив Рама і додав, що саме з цієї причини він вирішив здійснити свій перший офіційний візит як голови ОБСЄ до України.

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Рама привітав рішучі заходи, які здійснюються керівництвом України на шляху мирного урегулювання конфлікту. Він налаштований активно сприяти забезпеченню дотримання принципів і обов'язків ОБСЄ, а також повної реалізації Мінських угод усіма сторонами.

"Попри успішне поновлення зобов'язань стосовно режиму припинення вогню, усе ще трапляються жертви серед цивільного населення. Це має припинитися. В першу чергу, нашою метою має бути забезпечення повного і стійкого режиму припинення вогню. У 2020 році ми спробуємо покращити безпекову ситуацію і повсякденне життя людей, що живуть у постраждалих від конфлікту районах", - наголосив Рама.



Також він здійснив візит на схід України, щоб отримати безпосереднє ознайомлення з безпековою і гуманітарною ситуацією в уражених конфліктом районах на сході України. Зокрема, оглядаючи відремонтований у Станиці Луганській міст, він сказав, що це є "чудовою ілюстрацією того, що може досягнути політична воля, і як покращена ситуація з безпекою та полегшене важке становище людей нероздільно пов'язані між собою".

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Голова ОБСЄ висловив рішучу підтримку зусиллям у "нормандському форматі" та Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

"Відновлення діалогу і результати "нормандського саміту" - це кроки у правильному напрямку. Однак багато чого ще доведеться здійснити. Попереду довга дорога до тривалого миру. Мій спеціальний представник в Україні і Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау вивчатиме як найкраще у подальшому просувати процес", - сказав Рама.





