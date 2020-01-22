Новий закон про працю більше захищатиме від безпідставних звільнень, ніж чинний, - Милованов

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"За чинним Кодексом, якщо роботодавець хоче, то він легко звільняє працівника і не несе матеріальної відповідальності за своє рішення. Реорганізація стала універсальним механізмом для масових скорочень", - зазначив він.

За словами Милованова, в ст. 35 законопроєкту "Про працю" йдеться про можливість звільняти з ініціативи роботодавця, але не йдеться про те, що це має статися без пояснення причин.

"Ми пропонуємо роботодавцям бути передбачуваними і послідовними у відносинах з працівниками. Причинами для звільнення з ініціативи роботодавця можуть бути підстави, прописані в трудовому договорі, який підписує працівник і роботодавець при оформленні трудових відносин! Ніяких вигадок і маніпуляцій в процесі роботи", - підкреслив він.

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Милованов зазначив, що в законопроєкті "Про працю" уряд пропонує зробити матеріальну компенсацію обов'язковою, а також заборонити фіктивні перетворення підприємств для скорочення штату.



