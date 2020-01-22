Сенат США упродовж 2 тижнів вирішить, чи оголошувати Трампу імпічмент

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Відповідну резолюцію підтримали 53 республіканці, 47 демократів виступили проти. Голосування відбулося після 13 годин дебатів.

Лідер Демократичної партії Чак Шумер пропонував внести 11 поправок до регламенту, але всі вони були відхилені республіканцями.

Республіканці планують дати юристам, які будуть захищати Трампа, і обраним Палатою представників обвинувачам по 24 години протягом трьох робочих днів на надання своїх аргументів. Потім 16 годин відводиться в цілому на те, щоб сторони відповіли на запитання сенаторів. Цей процес не обмежений кількістю робочих днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат парламенту Ірану запропонував $3 млн за голову Трампа

Після цього мають відбутися чотиригодинні дебати, мета яких - визначити, чи потрібно викликати на процес свідків і запитувати будь-які додаткові документи. Якщо свідки не будуть викликані, верхня палата проголосує за кожною з двох статей звинувачення: зловживання владою і створення перешкод розслідуванню, яке проводив Конгрес.

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Дональду Трампу на підставі звинувачень у тиску на Україну.