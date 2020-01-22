ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію слідчим доказів причетності Дугарь до вбивства Шеремета, - адвокат

Про це один з адвокатів Дугарь Микола Ореховський розповів "Українським Новинам", інформує Цензор.НЕТ.

"Відмовилися відкрити", - повідомив він.

За його словами, захист Дугарь має намір зобов'язати ДБР розслідувати фальсифікацію слідством доказів через суд.

Рішення суд поки не ухвалював.

Адвокати підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь подали скаргу до ДБР про фальсифікацію доказів слідства.

Раніше захист Дугарь заявляв про фальсифікацію слідством доказів у справі, зокрема портретної експертизи.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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