Україна може отримати в лютому 500 млн євро від Євросоюзу, - ЗМІ

Про це в середу написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливо, другий і останній транш макрофінансової допомоги Європейської комісії Україні в сумі 500 млн євро буде переведено в лютому. Перший транш було переведено в листопаді 2018 року", - написав Йозвяк.

Читайте також: Україна отримала всю військову допомогу в 2019 році, - Пентагон

Нагадаємо, в липні 2019 року за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві, представники Євросоюзу заявили, що готові виділити допомогу, але для цього Україна має виконати низку умов.

Міністр фінансів Оксана Маркарова розраховувала, що Україна отримає допомогу ще до кінця 2019 року, але цього не сталося.

12 грудня президент України Володимир Зеленський і глава Єврокомісії фон дер Ляєн погодили кроки, необхідні для якнайшвидшого виділення 2-го траншу фінансової допомоги від ЄС.