General Electric допоможе в розслідуванні катастрофи рейсу МАУ в Ірані

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"General Electric Co отримала дозвіл Міністерства фінансів США на надання допомоги в розслідуванні катастрофи українського пасажирського літака, який був випадково збитий іранськими силами", - заявив у вівторок представник компанії.

General Electric у співпраці з французькою Safran SA є співвласниками французько-американської фірми CFM, яка виробляла двигуни для літаків Boeing-737.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.