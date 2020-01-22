Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
22.01.20 12:53

Є цікаві плани для інвесторів і перший, хто інвестує, - отримає найбільший прибуток, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що світ сьогодні має розглядати Україну як прекрасне місце з захопливими перспективами для інвестицій.

Є цікаві плани для інвесторів і перший, хто інвестує, - отримає найбільший прибуток, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це він розповів в інтерв'ю в спеціальному випуску The Report Company у співпраці з Newsweek.

"Найважливіший капітал, який ми маємо, – це люди, і те, що нам потрібно зробити для них – це зробити їх вільними та щасливими. Вільні та щасливі люди можуть зробити будь-яку країну заможною та забезпечити її процвітання", - сказав прем'єр-міністр .

За його словами, багато інвесторів повинні відкрити нову Україну - подібно до того, як колись була відкрита Америка.

"Україна є гарним варіантом для інвестування з багатьох причин. Україна - надійний міст, що поєднує Європу та Азію. Ми маємо цікаві плани для інвесторів. І перший, хто інвестує — отримає найбільший прибуток", - сказав Гончарук.

Також дивіться: Сьогодні Україна є хорошим місцем для інвестицій, - Зеленський на Україно-литовському економічному форумі у Вільнюсі. ФОТО

Він також сказав, що світ сьогодні має розглядати Україну, як чудове місце із захоплюючими перспективами для інвестицій.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100