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22.01.20 12:59

Кремль наповнює людьми новий "обмінний фонд" на території ОРДЛО, - "Схід-SOS"

Російські гібридні сили за грудень незаконно схопили на окупованих територіях 7 осіб, і це лише ті, про кого стало відомо правозахисникам.

Кремль наповнює людьми новий "обмінний фонд" на території ОРДЛО, - "Схід-SOS"

Про це повідомляє у своєму звіті благодійний фонд "Схід-SOS", інформує Цензор.НЕТ.

Усіх затриманих звинувачують у "державній зраді" або шпигунстві на користь України чи інших держав.

Серед осіб, яких утримують у неволі на окупованих територіях, є іноземець - громадянин Латвії Валентінс Веселовс. Йому в незаконному збройному формуванні "ЛНР" ухвалили "вирок" - позбавлення волі терміном на 10 з половиною років за "шпигунство".

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Уже в січні в місцевих ЗМІ на окупованій частині Донбасу з'явилася інформація про те, що НЗФ "ЛНР" "засудили" до 12 з половиною років мешканця непідконтрольного зараз українській владі міста Голубівки (назва до декомунізації - Кіровськ), його звинувачують у "державній зраді".

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