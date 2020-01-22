"Укртрансгаз" заявляє про ризик зриву опалювального сезону через арешт майна і рахунків компанії

На рахунках компанії заарештовано 2,3 млрд доларів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укртрансгазу".

"Блокування коштів та їхня незаконна розтрата може негативно вплинути на стабільність роботи із забезпечення сталого проходження опалювального сезону. Адже після завершення анбандлінгу, з 1 січня, компанія виконує функцію Оператора газових сховищ та налагоджує всю необхідну технічну взаємодію з юридично відокремленим ТОВ "Оператор ГТС України" щодо підтримання надійного та безперебійного транспортування природного газу споживачам", - йдеться в повідомленні.

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Кошти були заблоковані на рахунках державного підприємства на виконання судового рішення, ухваленого Арбітражним судом Києва 12.07.2007 року.

"Укртрансгаз" розцінює таке рішення як неправомірне.

Компанія звернулася до Державного бюро розслідувань і Національного антикорупційного бюро з проханням не допустити заволодіння її коштами.

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