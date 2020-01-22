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22.01.20 13:20

"Україні ніхто не довіряє", - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що розвинені країни відрізняються від України високим рівнем довіри і гарною репутацією. Однією з цілей його уряду для стимуляції економічного зростання є відновлення довіри до України.

"Україні ніхто не довіряє", - Гончарук

Про це він повідомив в інтерв'ю The Report Newsweek, переклад якого опубліковано на сайті Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо розуміти, що головні ресурси XXI століття - це інформація і репутація, а не нафта або природний газ. Якщо у вас хороша репутація, значить, вам довіряють і ви можете отримати доступ до всіх бажаних ресурсів. Причина, чому ми відрізняємося (від розвинених країн. - Ред.) дуже проста: Україні ніхто не довіряє", - пояснив прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що інформаційні бар'єри завдають шкоди, тому інформація має бути відкритою.

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"Відкриті дані мають стати нашою релігією. Це створить прекрасні можливості для розвитку нашої економіки. Відкрита інформація дає можливість інвесторам планувати майбутні операції, а це те, що стимулює людей. Я думаю, що Україна може бути провідною країною в цьому процесі збільшення можливостей", - заявив Гончарук.

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