"Україні ніхто не довіряє", - Гончарук

Про це він повідомив в інтерв'ю The Report Newsweek, переклад якого опубліковано на сайті Кабміну, передає Цензор.НЕТ.
"Ми маємо розуміти, що головні ресурси XXI століття - це інформація і репутація, а не нафта або природний газ. Якщо у вас хороша репутація, значить, вам довіряють і ви можете отримати доступ до всіх бажаних ресурсів. Причина, чому ми відрізняємося (від розвинених країн. - Ред.) дуже проста: Україні ніхто не довіряє", - пояснив прем'єр-міністр.
Він також зазначив, що інформаційні бар'єри завдають шкоди, тому інформація має бути відкритою.
"Відкриті дані мають стати нашою релігією. Це створить прекрасні можливості для розвитку нашої економіки. Відкрита інформація дає можливість інвесторам планувати майбутні операції, а це те, що стимулює людей. Я думаю, що Україна може бути провідною країною в цьому процесі збільшення можливостей", - заявив Гончарук.