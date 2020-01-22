Салія призначено новим генеральним директором "Київметробуду"

Про це свідчить офіційний запис до ЄДР на сайті Мін'юсту в розділі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, передає УНІАН.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ "Київметробуд" та його відокремлених підрозділів, про що 17 січня 2020 року повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України. Надалі прокуратура планує звернутися до суду з клопотанням про передачу цих коштів в АРМА з можливістю виплат на будівництво метрополітену під контролем держави.

Раніше на зборах акціонерів ПАТ "Київметробуд" 17 грудня 2019 року гендиректором був призначений Олександр Метелиця. Однак наказом Мін'юсту в ЄДР було повернуто запис про те, що генеральним директором компанії є звільнений наглядовою радою ПАТ Василь Кобиль, в період керівництва якого і були витрачені 1,6 млрд грн з авансу в 2,6 млрд грн на будівництво метро в напрямку Виноградаря в Києві.

Також на пресконференції в "Інтерфакс-Україна" 16 січня 2020 року голова наглядової ради ПАТ "Київметробуд" Олег Токарев заявив, що менеджмент підприємства в особі Василя Кобиля і його команди призвів до того, що терміни будівництва нових станцій метро зірвані, затягуються мінімум на рік, виділені кошти витрачаються в інтересах їх "освоєння", а не будівництва об'єкта.