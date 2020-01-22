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22.01.20 13:28

До року в'язниці засуджено трьох чиновників Держпраці за службове підроблення

Троє посадових осіб ГУ Держпраці в м.Києві та Київській області, які здійснювали підробку службових документів, проведуть один рік за ґратами.

До року в'язниці засуджено трьох чиновників Держпраці за службове підроблення

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначені службовці, будучи уповноваженими на прийняття іспитів з питань охорони праці та пожежної безпеки в осіб, які згідно із законом зобов’язані проходити відповідну перевірку, фактично не проводили жодних іспитів, а лише вносили до протоколів засідання комісії відомості про те, що особи пройшли таку перевірку, та видавали їм відповідні посвідчення.

У ході судового розгляду місцевою прокуратурою повністю доведено винуватість трьох працівників Держпраці у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Вироком Дарницького районного суду м. Києва службовців засуджено до обмеження волі строком на 1 рік з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави чи органів місцевого самоврядування строком на 1 рік.

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