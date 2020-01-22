Уряд оголосив новий конкурс на посаду держсекретаря Мінекоенерго

Про це свідчить розпорядження №3 від 15 січня, оприлюднене на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

У документі уточнюється, що посадовий оклад становить 33,660 тис. грн, також передбачається надбавка за ранг та інші надбавки, доплати і премії відповідно до закону про державну службу.

Згідно з умовами конкурсу, кандидат на посаду повинен мати щонайменше сім років загального стажу роботи, а також досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" або "Б", або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід на керівних посадах у галузях, що належать до енергетики та/або екології.

Уперше уряд оголошував конкурс на посаду держсекретаря Мінекоенерго 18 вересня. Однак у жовтні Кабмін скасував відповідне розпорядження.

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