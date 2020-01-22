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22.01.20 13:33

Уряд оголосив новий конкурс на посаду держсекретаря Мінекоенерго

Конкурс на посаду державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля оголосили повторно.

Уряд оголосив новий конкурс на посаду держсекретаря Мінекоенерго

Про це свідчить розпорядження №3 від 15 січня, оприлюднене на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

У документі уточнюється, що посадовий оклад становить 33,660 тис. грн, також передбачається надбавка за ранг та інші надбавки, доплати і премії відповідно до закону про державну службу.

Згідно з умовами конкурсу, кандидат на посаду повинен мати щонайменше сім років загального стажу роботи, а також досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" або "Б", або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід на керівних посадах у галузях, що належать до енергетики та/або екології.

Уперше уряд оголошував конкурс на посаду держсекретаря Мінекоенерго 18 вересня. Однак у жовтні Кабмін скасував відповідне розпорядження.

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