НАБУ і САП намагалися вручити мені підозру, - експредставник президента в окупованому Криму Бабін (оновлено)

Про це Бабін повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні САП та НАБУ спробували вручити мені підозру за ст. 191 КК через мою діяльність на посаді Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ. Така цікава процесуальна діяльність у нинішніх політичних умовах мене жодним чином не дивує. Обрана для цього замовниками цього шоу дата Дня Злуки також красномовна", - написав він.

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У коментарі Цензор.НЕТ Бабін сказав: "Основною метою цього замовлення є по-перше, ув’язнення мене на тривалий час, а по-друге, видача росіянам або моє зникнення десь дорогою. Я знав про цю ситуацію. Не ховався і не збираюся ховатися. Це війна і я дезертирувати зі свого фронту не буду", - сказав він.

На питання, що саме йому інкримінують, Бабін зазначив, що це фантазії органів, вручається підозра, а те, наскільки підозра законна, буде вирішувати суд.

"Коли буде обиратися запобіжний захід, я запрошу медіа, і все це почують", - додав він.

Цензор.НЕТ направив запит в НАБУ і САП для з'ясування подробиць.