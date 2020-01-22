Фігурант севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Примов вийшов із російської колонії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це розповів адвокат Рустем Кямілєв.

"Нурі почувається прекрасно, все добре. Зараз купуємо йому одяг, щоб він міг переодягнути тюремну робу. Всі документи, паспорт і дипломи, вилучені під час обшуку в Криму, йому повернули. Сподіваємося, що завтра він вже буде вдома", – повідомив адвокат.

Кямілєв зазначив, що після звільнення Нурі Примова з колонії, їх супроводжують, імовірно, співробітники ФСБ: "Ми ось зараз ходимо містом і помічаємо за собою стеження. Ніхто не підходить, просто спостерігають, куди ми прямуємо. Також під колонією були журналісти каналу "Россия 24", від коментарів усі, звичайно, відмовилися".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про звільнення кримського політв'язня у "справі Хізб ут-Тахрір" Рустема Ваїтова, який відбув п'ятирічне ув'язнення в російській колонії.

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