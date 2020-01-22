Президент Польщі Дуда через Путіна не поїхав на урочистості з нагоди річниці визволення Аушвіца

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився їхати на церемонію 23 січня в меморіальному комплексі Яд Вашем у Єрусалимі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Голос Америки".

"Я не розумію, чому в такому місці, з такої нагоди і в таку велику річницю там мають виступити президенти Німеччини, Росії, Франції, представники Великої Британії та США, а не міг би висловитися президент Польщі, особливо в нинішній ситуації, коли з боку Росії, особливо з вуст президента Росії Володимира Путіна, на адресу Польщі лунають звинувачення, які повністю суперечать історичній правді і прагнуть принизити нас як суспільство і фальсифікувати історію", - сказав польський лідер.

Відсутність польського голосу на конференції Анджей Дуда назвав "фальсифікацією історії".

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Дуда також висловив стурбованість останніми звинуваченнями президента Росії Володимира Путіна, що Польща є співучасницею початку Другої світової війни, твердженням, що викликало обурення в Польщі і відгукнулося протестами з різних країн, включно з послами Німеччини, Великої Британії, США та Ізраїлю, а також польськими посадовими особами і єврейською громадою Польщі.

Таким чином, Польщу на форумі в Єрусалимі представлятиме посол цієї країни в Ізраїлі.

Міжнародний форум пам'яті жертв Голокосту, присвячений 75-й річниці визволення концтабору Освенцим, стане одним з найбільших заходів за участю світових лідерів в історії Ізраїлю.

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На нього зберуться понад 60 делегацій з різних країн, у складі яких, за даними ізраїльських ЗМІ, 45 глав держав і урядів, спікерів парламентів, а також королівських осіб. Очікується приїзд президента України Володимира Зеленського, лідера Франції Емманюеля Макрона, а також президентів Німеччини, Італії, Угорщини, Фінляндії, Австрії, Чехії та інших країн, королів Іспанії та Нідерландів та ін.