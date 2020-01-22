Зустрічі Зеленського і Путіна в Ізраїлі поки не заплановано, якщо вона і відбудеться, то для обговорення подальшого обміну утримуваними особами, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в пресслужбі Офісу президента України.

"Президент України відвідає з робочим візитом Державу Ізраїль. У рамках візиту заплановано участь Володимира Зеленського у заходах п'ятого Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, а також зустрічі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном, прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, спікером Кнесету Йоелем Едельштейном і представниками ділових кіл Ізраїлю", - повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

Зустріч із президентом Росії, який також візьме участь у форумі пам'яті Голокосту, поки що не заплановано.

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"Якщо спілкування на полях форуму відбудеться, президент України планує обговорювати лише питання подальшого звільнення утримуваних осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше головний редактор радіо "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов заявив, що Зеленський і Путін завтра зустрінуться в Ізраїлі.