Чи дозволяти в'їзд в Україну Сєрову, який виступав в окупованому Криму, вирішать на кордоні, - Держприкордонслужба

Про це 22 січня Крим.Реалії повідомив керівник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації Держприкордонслужби України (ДПСУ) Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми постійно намагаємося відстежувати людей, які незаконно відвідували окуповані території. Під час появи цих людей безпосередньо на кордоні, звичайно це може бути довіреність від інших правоохоронних органів про заборону в'їзду в Україну або ж ми ставимо їх на додаткове вивчення, проводиться перевірка і вивчаються всі обставини і фактори. Якщо підтвердження є, то ми їм забороняємо в'їзд в Україну на 3 роки", - зазначив Демченко.

За його словами, щодо Олександра Сєрова у Держприкордонслужби вже є попередня інформація про те, що "він міг відвідувати окуповані території і, що це буде перевірено безпосередньо при перетині ним кордону".

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Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що їхнє відомство направило інформацію про Сєрова в ДПСУ "для прийняття прикордонниками відповідного рішення".

У Києві в Національному палаці мистецтв "Україна" анонсують концерт російського співака Олександра Сєрова, який виступав у Криму в 2017 році.

Раніше 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концерти російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму.