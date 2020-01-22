Спецпризначенці в центрі Одеси взяли штурмом квартиру, в якій забарикадувалися п'яні батьки з маленькими дітьми

Штурм відбувся минулої ночі. Про це повідомили в службі у справах дітей Одеської міської ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Причиною штурму стало те, що малолітні діти перебували в небезпеці і їх необхідно було терміново вилучити із сім'ї.

Як повідомила в. о. начальника зазначеної служби Юлія Нікандрова, те, що сталося вчора, було рятувальною операцією.

"Співробітники територіального відділу служби у справах дітей Одеської міськради виїхали на адресу соціально неблагополучної сім'ї для негайного вилучення двох дітей через загрозу їхнім життям і здоров'ю. Дві дівчинки віком 1,5 і 4,5 року", - повідомила Нікандрова.

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Як зазначається, мати дітей та її чоловік перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Сім'я перебуває на обліку служби як така, що потрапила в складні життєві обставини. Діти були в лахмітті, голодні, а в квартирі - антисанітарія.

За словами Нікандрової, зазвичай у роботі оперативних груп беруть участь служба у справах дітей, поліція, медики та центр соцслужб (колегія фахівців).

"Сьогодні ж приєдналися ТОР (спецпідрозділ поліції тактико-оперативного реагування), спецпідрозділ поліції "Поліна" (займається домашнім насильством), співробітники ДСНС. Без них врятувати дітей було б вкрай складно, оскільки батьки забарикадувалися в квартирі та прохання відчинити двері повністю проігнорували", - повідомила Нікандрова.

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Нині дітей уже передали до відповідного дитячого закладу.

Волонтери допомогли оперативно забезпечити дівчаток одягом, харчуванням і предметами особистої гігієни.

"Те, у що одягнені діти, одягом не назвеш", - акцентувала керівник служби.

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі Дніпропетровської області мати закрила трьох малолітніх дітей в квартирі і зникла.