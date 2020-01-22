Катастрофа рейсу МАУ: Іран підтвердив намір залишити в себе чорні скриньки як "невід'ємну частину інциденту"

Про це заявив Міністр доріг та міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на іранське агентство Mehr.

"Чорна скринька є невід'ємною частиною інциденту, і оскільки аварія сталася в Ірані, згідно з Додатком 13 Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), Організація цивільної авіації Ірану відповідає за розслідування", - сказав він.

За його словами, в разі будь-яких проблем з розшифровкою чорних скриньок будуть ухвалені необхідні рішення, "щоб попросити інші залучені сторони про допомогу".

Есламі також зазначив, що іранська делегація побувала в Україні, щоб "вивчити документи літака".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.