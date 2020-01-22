Зовнішня провокація перед зустріччю Зеленського з Дудою, - Інститут нацпам'яті про знищення вандалами плити на могилі воїнів УПА в Польщі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Інституту нацпам'яті.

"Категорично засуджуємо цю дію і сподіваємося, що найближчим часом це та інші місця поховань будуть відновлені, а винні у нарузі над пам’яттю – справедливо покарані", - йдеться в повідомленні.

У заяві підкреслюється важливість офіційної заяви Міністерства закордонних справ Республіки Польща, в якій засуджується цей акт вандалізму, а також висловлюється запевнення, що польські компетентні органи будуть розслідувати цю справу.

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"Цінуємо позицію польського уряду, сприймаємо її як важливу частину збереження добросусідських відносин та очікуємо на результати слідства", - зазначили в Інституті нацпам'яті.

"Також не виключаємо, що могла мати місце інспірована ззовні провокація напередодні зустрічі президентів України та Польщі, запланованої наступного тижня безпосередньо перед урочистостями з нагоди 75-річчя звільнення колишнього концентраційного табору Аушвіц-Біркенау. Нагадаємо, що це вже 19-й акт вандалізму від початку російсько-української війни", - додали в Інституті нацпам'яті.

Як повідомлялося, на горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, недалеко від кордону з Україною, невідомі вандали кілька днів тому знищили меморіальну дошку на могилі воїнів УПА, яку до цього пошкодили в 2015 році. На горі Монастир розміщені могила-курган 62 воїнів УПА, два кам'яні хрести 1940-х років з вирізаними зображеннями тризуба, а також сучасний пам'ятник. Всього протягом 2014-2017 років на півдні Польщі було знищено і сплюндровано вісім українських місць пам'яті.