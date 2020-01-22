"Все у нас буде": Кулеба пояснив, чому Україна відмовилася від ідеї створення митного союзу з ЄС

Про це віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні співвітчизники, які тегають мене і звинувачують у зРаді, будь ласка, не читайте тільки заголовки, читайте текст новин", - закликав Кулеба.

За словами Кулеби, митний союз - це складова частина членства в ЄС, до якого як до своєї стратегічної мети продовжує рухатися Україна.

"Митний союз зараз, саме на цьому етапі - це навіть не тактика, а просто красиве гасло, за яким стоять серйозні загрози нашим національним вигодам і інтересам. Тому ми від цієї ідеї і відмовляємося", - пояснив він.

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Віцепрем'єр-міністр нагадав, що в 2017 році, коли ідея створення митного союзу з ЄС тільки була озвучена, її розкритикували експерти-економісти.

"Такий митний союз означав би більше обов'язків і менше прав для України, більше поступок, менше вигоди від угод про торгівлю з іншими країнами. Безальтернативно. Експерти мали рацію, і новий уряд з ними погодився", - пояснив політик.

Він нагадав, що держава повинна керуватися власними цінностями і вигодою. Цінністю України є членство в ЄС, а вигодою - створення можливостей на шляху до членства, які робили б нас сильнішими.

"Все у нас буде. Просто всьому свій час", - підсумував Кулеба.

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Нагадаємо, 21 січня віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна відмовилася від ідеї входження в митний союз з ЄС. Звістка про це викликала хвилю обурення в соцмережах.