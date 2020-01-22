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22.01.20 16:02

"Слуга народу" Дубінський назвав "шісткою" співробітника Посольства США та звинуватив Рябошапку у втраті суб'єктності. ДОКУМЕНТ

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський зі зневагою висловився про співробітника посольства США, який звернувся з листом до генпрокурора Руслана Рябошапки щодо кандидатів у кадрову комісію Офісу Генпрокурора.

"Слуга народу" Дубінський назвав "шісткою" співробітника Посольства США та звинуватив Рябошапку у втраті суб'єктності. ДОКУМЕНТ

Про це Дубінський написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У цьому листі чудово все. І те, що посольство США відбирає нам прокурорів ГПУ. І те, що на ім'я генпрокурора пише якась шістка навіть не в статусі посла, і каже кого включити до кадрової комісії", - прокоментував нардеп лист заступника директора відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Діни Аба-Огли, в якому вона просить Руслана Рябошапку доповнити список кандидатів до кадрової комісії.

Дубінський також доходить висновку, що цей факт свідчить про "повну втрату суб'єктності" генпрокурора.

Слуга народу Дубінський назвав шісткою співробітника Посольства США та звинуватив Рябошапку у втраті субєктності 01

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Слуга народу Дубінський назвав шісткою співробітника Посольства США та звинуватив Рябошапку у втраті субєктності 02

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