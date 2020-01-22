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22.01.20 16:00

305 держпідприємств передали на приватизацію до Фонду держмайна

Сьогодні, 22 грудня, ще 305 державних підприємств були передані на приватизацію.

305 держпідприємств передали на приватизацію до Фонду держмайна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Приватизація підприємств була темою розмови під час селекторної наради з керівниками аграрних державних підприємств заступника міністра економіки Тараса Висоцького спільно з представниками Фонду державного майна України.

"305 державних підприємств вже передані до сфери управління Фонду держмайна для подальшої приватизації", - йдеться в повідомленні.

"Приватизувавши збиткові державні підприємства, ми залучимо інвесторів, які зможуть вивести їх на ефективну діяльність. Завдання Фонду держмайна – підготувати усю необхідну документацію по кожному з підприємств для прозорого продажу на електронних торгах", - підкреслив Висоцький.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченко в 2020 році провести приватизацію понад 300 об'єктів.

305 держпідприємств передали на приватизацію до Фонду держмайна 01

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