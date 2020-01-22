305 держпідприємств передали на приватизацію до Фонду держмайна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Приватизація підприємств була темою розмови під час селекторної наради з керівниками аграрних державних підприємств заступника міністра економіки Тараса Висоцького спільно з представниками Фонду державного майна України.

"305 державних підприємств вже передані до сфери управління Фонду держмайна для подальшої приватизації", - йдеться в повідомленні.

"Приватизувавши збиткові державні підприємства, ми залучимо інвесторів, які зможуть вивести їх на ефективну діяльність. Завдання Фонду держмайна – підготувати усю необхідну документацію по кожному з підприємств для прозорого продажу на електронних торгах", - підкреслив Висоцький.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченко в 2020 році провести приватизацію понад 300 об'єктів.