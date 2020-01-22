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22.01.20 16:08

Білий дім оприлюднив 192 сторінки документів про блокування військової допомоги США Україні

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому опублікувало документи, що стосуються затримок військової допомоги Україні адміністрацією Дональда Трампа.

Білий дім оприлюднив 192 сторінки документів про блокування військової допомоги США Україні

Документи були оприлюднені за запитом правозахисної організації American Oversight, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадськість тепер може побачити ще більше доказів корупційної схеми президента, яка розгорнулася в режимі реального часу. Обсяг опублікованого матеріалу і обсяг матеріалів, які все ще залишаються секретними, свідчать лише про те, скільки всього адміністрація приховала від Палати, Сенату та американської громадськості", - заявив виконавчий директор American Oversight Остін Еверс.

Опубліковані документи містять електронні листи від в.о. директора Адміністративно-бюджетного управління Рассела Вута і заступника директора Білого Дому з питань національної безпеки Майкла Даффі.

Зокрема - один лист від Даффі в день дзвінка президента Дональда Трампа президенту України Володимиру Зеленському 25 липня, йдеться в публікації.

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Як зазначає організація, обидва чиновники були "ключовими гравцями" в блокуванні допомоги Україні минулої осені.

Опубліковані документи "демонструють бурхливу діяльність" Білого Дому протягом декількох днів в кінці червня 2019 року після публікації статті в Washington Examiner про військову допомогу Україні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів по лінії Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконуючого обов'язки глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили тільки десь 11 вересня після численних запитів з Конгресу про причини такого рішення.

Ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що в Офісі президента Володимира Зеленського знали про затримку військової допомоги Сполучених Штатів Америки і намагалися приховати це від громадськості.

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