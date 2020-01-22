Рябошапка просить активізувати розслідування про порушення в оборонній сфері

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Крім того, наказом генерального прокурора створено міжвідомчу робочу групу у сфері протидії кримінальним правопорушенням в оборонному секторі держави, до складу якої увійшли керівники правоохоронних органів, Міністерства оборони України та ДК "Укроборонпром". Аналогічні робочі групи будуть створені і на базі регіональних прокуратур", - повідомляє Офіс генпрокурора.
Очікується, що створення робочих груп дозволить ефективно координувати роботу всіх правоохоронних і контролюючих органів у цьому напрямку.
Нагляд за кримінальними провадженнями про військові злочини й у сфері оборонно-промислового комплексу здійснює Спеціалізована прокуратура.