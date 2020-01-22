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22.01.20 16:26

У Кремлі заявили, що українська сторона робила запит на зустріч із Путіним, але той може зустрітися тільки "на ногах"

Українська сторона просила про можливість організувати зустріч президентів Росії й України Володимира Путіна і Володимира Зеленського в Ізраїлі на пам'ятних заходах, присвячених Голокосту, однак через щільний графік глави російської держави всі його зустрічі з іноземними колегами можуть відбутися тільки "на ногах".

У Кремлі заявили, що українська сторона робила запит на зустріч із Путіним, але той може зустрітися тільки "на ногах"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

"Як я вже сказав, програма дуже насичена, і, якщо і будуть окремі зустрічі, вони будуть тільки "на ногах" і матимуть досить короткий характер", - сказав він журналістам на брифінгу.

При цьому Ушаков зазначив, що запити про зустріч із Путіним надходили, зокрема і від українського президента.

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"Звичайно, президент, у всякому разі, потисне руку основним учасникам. Це неминуче. Чи відбудуться тривалі розмови - це дуже сумнівно. Просто фізично немає часу", - додав він.

Нагадаємо, раніше головний редактор радіо "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов заявив, що Зеленський і Путін завтра зустрінуться в Ізраїлі.

А пресслужба Офісу президента повідомила, що зустріч Зеленського і Путіна в Ізраїлі поки не запланована, якщо вона і відбудеться, то для обговорення подальшого обміну утримуваними особами.

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