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22.01.20 16:50

Зеленський у Давосі обговорив інвестиції в Україну з головою правління компанії Cargill Inc. Макленнаном. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з головою правління і генеральним директором компанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Дуже приємно зустрітися з одним з найбільших інвесторів у аграрний сектор та аграрну логістику в Україні", – сказав президент.

Зеленський у Давосі обговорив інвестиції в Україну з головою правління компанії Cargill Inc. Макленнаном 01

Зеленський зазначив, що в Україні запускається довгоочікувана земельна реформа, яка стане локомотивом зростання аграрного сектору та економіки в цілому. "Ми будемо раді співпраці з Cargill Financial щодо запуску інструментів кредитування фермерів для збільшення врожайності та придбання новітньої агротехніки", – зазначив він.

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Сторони обговорили реформу залізничного сполучення. Глава держави розповів, що нині триває активна реформа "Укрзалізниці", й Україна рухатиметься до прозорості в цій галузі. "У грудні 2019-го Кабінет Міністрів уже схвалив запуск пілотного проекту щодо допуску приватних локомотивів на окремі маршрути", – зауважив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна хоче бачити більше інвестицій компанії Cargill у переробку аграрної продукції. "Ми справді хочемо боротися за кожного інвестора, особливо за інвесторів, які перебувають в Україні на постійній основі. Ми готові допомагати, чим можемо. Ми хочемо збільшення інвестицій і готуємо нові програми", – наголосив  Зеленський.

Макленнан нагадав, що Cargill Inc. вклала в Україну понад півмільярда доларів, і зауважив, що високо цінує зміни, які відбулися з автоматизацією роботи з інвесторами. Він також додав, що інвестори схвально оцінюють рух України до прозорості та активної співпраці.

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