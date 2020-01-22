Анкара ніколи не визнає Крим російським, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу на форумі в Давосі

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавушоглу на панелі "Геополітичні перспективи на Близькому Сході і Північній Африці" в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чи погоджуюся я з Росією з питання Криму, України чи Грузії? Ні. Ми ніколи не визнаємо цю окупацію й анексію (Криму. - Ред.)", - підкреслив Чавушоглу.

За його словами, Анкара й надалі підтримуватиме територіальну цілісність України і Грузії.

Нагадаємо, 21-24 січня в швейцарському Давосі проходить щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Олексій Гончарук у середу, 22 січня, візьмуть участь у роботі форуму.

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