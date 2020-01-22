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22.01.20 16:47

Зниклу близько місяця тому громадянку Німеччини знайшли в прифронтовому селищі на Донбасі, - Нацполіція

Знесилену, замерзлу жінку помітили співробітники поліцейської станції в смт Верхньоторецьке, на лінії розмежування. Пасажирка зійшла з електрички і не розуміла, де вона. Правоохоронці зігріли її теплим чаєм, нагодували. Виявилося, що 34-річна громадянка Німеччини, яка проживає в Києві, більше місяця перебуває в розшуку як безвісти зникла.

Зниклу близько місяця тому громадянку Німеччини знайшли в прифронтовому селищі на Донбасі, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

Поліцейські подбали про незнайомку, забрали в тепло, нагодували. Було встановлено, що жінка є громадянкою Німеччини, але останнім часом живе в м.Києві. 27 грудня 2019 року вона пішла з дому і не повернулася. Її батько звернувся в поліцію Києва з проханням допомогти знайти зниклу.

Поліція повернула 34-річну жінку додому. Батько подякував правоохоронцям за порятунок доньки і зазначив, що саме постійна присутність поліції на станції допомогла не втратити рідну людину.

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