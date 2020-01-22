У школі на Полтавщині померла 14-річна учениця, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної поліції.

Про трагедію повідомив черговий лікар швидкої допомоги. За його словами, лікарі намагалися врятувати дитину. Дівчина померла в їхній присутності.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Тіло школярки було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією статті 115 Кримінального кодексу України для проведення слідчих дій та встановлення всіх обставин трагедії.

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