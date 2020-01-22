Гончарук у Давосі обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії Марін допомогу Україні у сфері енергоефективності та реформи освіти. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в Фейсбук.

"Сьогодні Україна - один із найбільших ринків, що розвиваються, тому закликав фінських підприємців інвестувати в Україну. Зустріч такого формату двох прем'єр-міністрів України і Фінляндії - перша за останні 5 років", - повідомив Гончарук.

Читайте також: Найбільша кількість іноземних працівників приїжджають до Фінляндії з України, - Імміграційна служба

Прем'єр зазначив, що Україна високо цінує підтримку Фінляндії у впровадженні енергоефективних рішень, зокрема, роботу фінсько-українського трастового фонду, який забезпечує ґрантове фінансування для стимулювання співпраці двох країн у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики.

"Плюс, ми обговорили питання посилення співпраці і в освітній сфері, зокрема, в рамках проєкту "Фінська підтримка реформи української школи". Проєкт спрямовано на реформування системи шкільної і професійно-технічної освіти в Україні. Реформування шкільної освіти - один із пріоритетних напрямків фінської допомоги Україні", - додав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія засудила запуск РФ поїздів мостом через Керченську протоку