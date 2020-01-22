Ківа, який влаштував бійку в ресторані, заявив у поліцію на ветерана, що дав здачі: "Це системні дії проти мене як опозиційного політика"

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік, який напав на мене в ресторані "Мокко", поводився неадекватно і викрикував нецензурні слова. Я встав і підійшов до нього, нахилився з метою попросити поводитися пристойно і він завдав удару", - розповів Ківа.

За його словами, цій події "передували погрози в мережі як в особистому листуванні, так і публічно". При цьому Ківа опублікував скрини листування з учасником конфлікту Михайлом Майнманом, в якому обидва використовують ненормативну лексику.

"За результатом інциденту була викликана поліція і складено протокол, зняті побої", - додав Ківа.

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У поліції повідомили, що до них звернувся народний депутат із заявою про зазнання тілесних ушкоджень.

"За попередньою інформацією, в ресторані між заявником і його знайомим стався словесний конфлікт, в результаті якого виникла нетривала бійка. Нардепу надано медичну допомогу без госпіталізації. Зараз правоохоронці проводять заходи для встановлення місцезнаходження іншого учасника інциденту, який з місця події поїхав на автомобілі", - йдеться в повідомленні.