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22.01.20 17:52

Шостий рік в Україні триває війна, шостий рік, як Росія окупувала Крим, - Зеленський у Давосі

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що потрясіння для людства стали вже просто звичкою.

Шостий рік в Україні триває війна, шостий рік, як Росія окупувала Крим, - Зеленський у Давосі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як ніхто інший, я точно знаю про що зараз говорю. Тому що шостий рік у моїй країні триває війна, шостий рік, як Росія анексувала у нас частину території. Не зважаючи на тисячі сторінок міжнародного права і сотні організацій, покликаних його захищати", - заявив Зеленський.

За його словами, світ згуртувався навколо вирішення цих проблем, але чи достатньо українцям занепокоєності.

"Цього мало, це правда. Це тільки один із прикладів, який свідчив, що нинішня архітектура світу на жаль вразлива. А існуючі інституції не завжди працюють так ефективно, як цього вимагає сьогодення", - підкреслив президент.

Зеленський підкреслив, що світ потребує переосмислення й оновлення правил міжнародної безпеки.

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