Закон про ринок землі з урахуванням внесених правок може бути прийнятий на початку лютого, - Арахамія

Про це повідомив у кулуарах Українського дому в Давосі глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Думаю, на початку лютого проголосуємо (закон про землю. - Ред.) в Раді, і ринок землі, нарешті, з'явиться", - сказав він.

За словами Арахамії, він розраховує на це з урахуванням останніх внесених правок до законопроєкту.

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Нагадаємо, Верховна Рада України від 13 листопада 2019 прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.

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