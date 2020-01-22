Завдання України - стати лідером східної і центральної Європи, - Зеленський на форумі в Давосі

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своїй промові на форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в України амбітні плани - стати лідером східної і центральної Європи.

"За ці роки Україна зробила кілька кроків назад. Але ми не відступили, ми взяли відстань для розбігу і рішучого економічного стрибка", - зазначив Зеленський.

За його словами, нова "українська влада створює рівні правила гри для всіх, очищає судову систему, діджиталізує процеси, втілює життєво важливі реформи й ухвалює життєво важливі закони".

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