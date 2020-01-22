Утримання тюремної системи щороку обходиться Україні в 7 млрд грн, - Мін'юст

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Мін'юсту в Facebook.

"Вся тюремна система нам обходиться в близько 6,5-7 млрд грн на рік", - зазначив Малюська.

Чиновник додав, що в цю суму не входить дохід, який генерується підприємствами, які працюють у колоніях. Також він зазначив, що зараз у місцях позбавлення волі в Україні перебувають близько 54 тисяч осіб.

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Водночас міністр вважає, що в Україні зараз "надмірна мережа в'язниць".

"І ми могли б отримати від їхнього продажу певну частку коштів. Але це вимагає і змін невеликих до Бюджетного кодексу. І ми вестимемо переговори з Мінфіном, щоб вони узгодили нам таку історію", - сказав Малюська.

Він повідомив, що зараз Міністерство юстиції веде переговори, щоб визначити об'єкти, які найбільше цікавлять потенційних покупців, інвесторів.