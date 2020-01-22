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22.01.20 18:16

Одна країна зробила "exit", може для України настав час зробити "enter", - Зеленський на форумі в Давосі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить майбутнє України в Євросоюзі.

Одна країна зробила "exit", може для України настав час зробити "enter", - Зеленський на форумі в Давосі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо своє майбутнє в Європейському союзі. Що має зробити Європейський союз для України? Просто взяти Україну в Європейський союз", - підкреслив президент України.

За словами Зеленського, Україна підтримує курс в ЄС, але не тільки Україна має хотіти в ЄС, вона потребує підтримки країн ЄС.

Зеленського цікавить, який статус буде в України в Євросоюзі. Яке ставлення буде до нашої країни.

"Ми знаємо всі, одна країна, велика країна, зробила "exit", може для України настав час зробити "enter", - підсумував Зеленський.

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