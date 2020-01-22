Жительку Донеччини, що брала участь проведенні "референдуму" про створення "ДНР", засуджено до 5 років ув'язнення з випробувальним терміном, - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Суд встановив, що жінка, підтримуючи зміну територіальної цілісності України, в травні 2014 року умисно, за попередньою змовою з іншими прихильниками так званої російської весни, надала добровільну згоду на участь у роботі "дільничної виборчої комісії" з проведення в с. Велика Новосілка "загального обласного референдуму" про створення "самостійної держави "ДНР".

Обіймаючи посаду члена згаданої комісії, розташованої в приміщенні районного культурно-оздоровчого комплексу, зловмисниця формувала списки громадян, перевіряла реєстрацію місць проживання, видавала бюлетені, а по завершенню голосування брала участь у підрахунку голосів і передачі "бюлетенів" і протоколу з результатами "волевиявлення" громадян озброєним бойовикам.

"За скоєне кримінальне правопорушення жінку засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном", - сказано в повідомленні прокуратури.