Один український воїн загинув від початку доби 22 січня. Ворог порушив перемир'я 4 рази, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Два обстріли наших позицій було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поруч із Павлополем - з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Талаківки - з великокаліберного кулемета, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки.

Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Майорського - з великокаліберного кулемета;

в районі населеного пункту Шуми - з автоматичного станкового гранатомета.

Сьогодні, 22 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув".

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