Один український воїн загинув від початку доби 22 січня. Ворог порушив перемир'я 4 рази, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Два обстріли наших позицій було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- поруч із Павлополем - з ручного протитанкового гранатомета;
- неподалік Талаківки - з великокаліберного кулемета, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки.
Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- поблизу Майорського - з великокаліберного кулемета;
- в районі населеного пункту Шуми - з автоматичного станкового гранатомета.
Сьогодні, 22 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув".