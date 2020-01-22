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22.01.20 19:00

Один український воїн загинув від початку доби 22 січня. Ворог порушив перемир'я 4 рази, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність.

Один український воїн загинув від початку доби 22 січня. Ворог порушив перемир'я 4 рази, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Два обстріли наших позицій було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

Два ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

Сьогодні, 22 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойовики з гранатометів обстріляли позиції ООС біля Павлополя, - Міноборони

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