ДБР завершило розслідування справи про перевищення влади ексначальником ГУ Нацполіції Дніпропетровщини Глуховерею

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР в середу ввечері.

"Слідством встановлено, що 12 вересня 2018 року начальник Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області надав незаконний наказ працівникам спецпідрозділу "КОРД" затримати патрульних поліцейських, які зупинили водія його службового автомобіля за порушення правил дорожнього руху", - зауважують в пресслужбі ДБР.

Зазначається, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за ч.2 ст.343 и ч.2 ст.365 Кримінального кодексу України здійснює Офіс Генерального прокурора.

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"Матеріали досудового розслідування передані на ознайомлення стороні захисту, після чого справу буде скеровано до суду.", - додали в ДБР.

Як повідомлялося, 23 серпня слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань (ДБР) за погодженням з Генеральною прокуратурою України повідомили про підозру ексначальнику Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Віталію Глуховері.

На підставі зібраних доказів ексначальникові Дніпропетровської поліції повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.365, ч.2 ст.343, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст .371 Кримінального кодексу України.

12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. "За кермом автомобіля був водій керівника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Під час спілкування з патрульними водій, ймовірно, подзвонив керівникові ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу "КОРД" і затримали патрульних поліцейських", - повідомили в ДБР.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї або спеціальних засобів).

Наказом голови Нацполіції Сергія Князєва від 29 липня Глуховерю звільнено з займаної посади начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.