Підліток через суд позбавив своїх батька і матір батьківських прав

"Стягнути аліменти на утримання сина з кожного в розмірі по 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягнення нею повноліття", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби суду.

Свій позов юнак пояснив тим, що від народження проживає з бабусею і дідусем, рідні батьки про нього ніколи не піклувалися, ним не цікавилися і не допомагали. Більш того ведуть аморальний спосіб життя, зловживають алкоголем і своєю поведінкою дискредитують його.

Посилаючись на ці обставини позивач вважає, що такі дії відповідачів свідчать про ухилення їх від виконання своїх батьківських обов'язків, тому є всі підстави для позбавлення їх батьківських прав і що таке позбавлення відповідатиме його інтересам як дитини.

У судовому засіданні просила позбавити батьківських прав свого сина і невістку і бабуся, з якою живе онук. Жінка підтвердила, що ті пиячать, від догляду за хлопчиком і від його виховання самоусунулися, онук соромиться своїх батьків.

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Відповідачі не заперечували проти позбавлення їх батьківських прав.

Полонський районний суд прийшов до висновку про доведеність свідомого ухилення їх від виконання своїх батьківських обов'язків по відношенню до неповнолітнього сина, тому задовольнив клопотання юнака.

Зазначається, що згідно з пунктами 2, 3 статті 150 Сімейного кодексу України, батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, а також забезпечити здобуття дитиною повної середньої освіти.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 164 Сімейного кодексу України, батьки можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо буде встановлено, що вони ухиляються від виконання своїх обов'язків з виховання дитини.

Стаття 165 Сімейного кодексу України встановлює право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав дитини, яка досягла чотирнадцяти років.