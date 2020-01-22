Зеленський у Давосі обговорив із президентом Швейцарії Соммаругою ситуацію на Донбасі й умови для інвестицій. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський підкреслив, що Швейцарія була й залишається важливим торговельним партнером та одним із найбільших інвесторів в економіку України.

Сторони обговорили прогрес у просуванні до миру на сході України, зокрема повернення утримуваних осіб, кораблів та зменшення обстрілів на Донбасі. Також порушувалося питання розширення мандата місії ОБСЄ.

Президент України висловив вдячність за підтримку в реалізації реформ у нашій державі в межах програм технічної допомоги, яка надається Швейцарією. Також ішлося про питання реабілітації українських військових, підвищення енергоефективності та збільшення інвестицій. Президент України розповів про нові програми для інвесторів.

Президент Швейцарії зазначила, що на запрошення Володимира Зеленського планує відвідати Україну вже в березні, щоб обговорити нову програму допомоги на наступні чотири роки.

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